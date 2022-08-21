Тест: что о тебе думают люди, узнав твой знак Зодиака?

В мире полно всевозможных стереотипов. Анекдоты про блондинок, "водка, медведь, балалайка" из уст иностранцев, выражения в духе "мужчины не плачут" – все эти предрассудки до сих пор достаточно широко распространены. Впервые слово "стереотип" появилось в 1920-х годах. Его придумал американский журналист Уолтер Липпман, вернее, не то чтобы придумал, скорее, аккуратно позаимствовал из лексикона полиграфистов. Этот профессиональный термин обозначал готовую печатную форму, с помощью которой можно было воспроизводить текст большое количество раз. Уолтер Липпман написал книгу "Общественное мнение", в которой изложил основные приметы стереотипа – уже не приспособления для печати, а явления, бытующего в социуме. Согласно Липпману, стереотипы, во-первых, упрощают реальность; во-вторых, человек усваивает их извне; и, наконец, в-третьих – стереотипы ложны. Со времен выхода этой книги взгляды психологов и других специалистов на стереотип достаточно сильно изменились, исследования ведутся до сих пор.

Существуют предрассудки и о знаках зодиака. Пройди наш тест, чтобы знать, какое впечатление складывается о тебе у человека, которому стала известна дата твоего рождения.