Тест: что мешает вам стать идеальной домохозяйкой?

Порой, глядя на собственное жилище, мы горестно вздыхаем и думаем, что хозяйка-то из нас никудышная. То руки не доходят поменять старый шкаф на новый, то пыль на полочках лежит неделями, то неразобранная одежда валяется мертвым грузом… Кажется, что до звания идеальной домохозяйки - как до луны. Многие дамы упрекают в этом своих мужчин, мол, если бы они помогали по дому, картина была бы куда лучше. Однако, как убеждены ученые из Университета штата Миссури, под этими претензиями женщины пытаются скрыть свое собственное чувство вины. Исследователи опросили около 15 тысяч работающих дам, доход которых превышает доход супруга, и оказалось, что львиная их доля недовольна участием мужа в помощи по дому. По мнению психологов, таким образом респондентки вытесняют чувство вины за то, что не занимаются домом, перекладывая ответственность на плечи мужа. С помощью постоянных придирок и замечаний, адресованных супругу, они создают видимость того, что следят за порядком в своем жилище, в то время как на самом деле куда больше их заботит карьера.

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