Тест: что мешает вам двигаться вперед?

Наверное, каждый человек хотя бы раз видел причудливые, симметричные чернильные пятна и слышал в связи с ними фамилию Роршах. Речь идет о тесте, разработанном швейцарцем Германом Роршахом. Он появился на свет в семье художника, поэтому цветовые пятна мог наблюдать с самого детства. Герман и сам интересовался живописью, за что получил от школьных товарищей прозвище Клякса. Роршах рано остался без родителей: когда мальчику было двенадцать, скончалась его мать, а едва исполнилось восемнадцать, не стало и отца. Несмотря на интерес к профессии художника, Герман не пошел по стопам своего родителя, а отправился изучать медицину. В 1912 году он успешно окончил Цюрихский университет и начал работать в психиатрических лечебницах. На пациентах Роршах опробовал свои методы работы, в том числе включающие тестирование. Тест с использованием чернильных пятен очень прост на первый взгляд: врач демонстрирует пациенту картинку с пятном и просит его рассказать, что тот видит на рисунке. Ответы тщательно анализируются. Если чернильное пятно не вызывает у человека никаких ассоциаций или ему не удается рассказать о том, что видит на карточке, возможно, объект заблокирован в его сознании. Ответьте на вопросы нашего теста, основанного на исследованиях Роршаха, и узнайте, что мешает вам идти вперед.

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