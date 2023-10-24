Тест: что хорошо ли вы помните Винни Пуха?

«Хорошо живет на свете Винни Пух», — наверное, каждый хоть раз слышал, а то и напевал эту песенку из популярного мультфильма. А как появился на свет медвежонок, который так задорно ее исполнял? Советский мультфильм был основан на сказках, написанных английским писателем Аланом Милном для своего сына Кристофера. Любопытно, что все персонажи истории, хорошо знакомые детям во всем мире, появились благодаря игрушкам, подаренным маленькому Кристоферу его родителями и соседями. Пятачок, Иа-Иа, Тигра, и, конечно же, сам Винни — все они имели своих прототипов. Алан Милн увлеченно играл со своим сынишкой, который впоследствии, став взрослым, вспоминал: «Когда мне было три, моему отцу было три, когда мне было шесть — ему было шесть». Сказки, придуманные им для сына, Алан Милн начал записывать на бумагу. Изначально главного героя, медвежонка, звали Эдвардом. Но однажды, отправившись в Лондонский зоопарк, Милн и Кристофер придумали персонажу новое имя. Во время прогулки по зоопарку они увидели медведицу по имени Винни. Именно оно закрепилось впоследствии и стало известно на весь мир.

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