Тест: что для вас значит любовь?

“Все начинается с любви”, - говорится в известном стихотворении. А с чего начинается любовь? Ученые, философы и простые смертные со всего света с давних пор задаются этим вопросом. Самое прекрасное чувство можно ждать годами, а затем в одночасье встретить человека, с которым захочется провести всю жизнь. В искусстве часто можно встретить сюжеты, рассказывающие о любви с первого взгляда, но существует ли она в действительности? По словам современных исследователей, скорее нет, чем да. Несмотря на то, что человеку достаточно нескольких секунд, чтобы понять - подходит ли новый знакомый в качестве партнера или нет, чувство как таковое рождается гораздо позднее. В 2017 году ученые провели эксперимент с участием 400 мужчин и женщин. Для добровольцев были организованы романтические свидания, после которых исследователи провели опрос: какие чувства испытывали участник во время этой встречи? Некоторые респонденты заявили, что влюбились, но, как оказалось впоследствии, основой для таких слов была лишь внешняя привлекательность партнера; как такового человека они еще не успели узнать.

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