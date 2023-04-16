Тест: что для вас значит любовь?

“Все начинается с любви”, - писал известный поэт. Поспорить с этим высказыванием сложно, но возникает вопрос - а с чего же тогда начинается сама любовь? Ответ на него постарались найти исследователи из Канады. Они провели масштабный опрос, участниками которого стали 2000 добровольцев. Их расспросили, как у них возникли отношения со второй половинкой. Как оказалось, 68% опрошенных сначала дружили со своим избранником, а затем между ними возникли гораздо более глубокие и нежные чувства. Любопытно, что такое явление наиболее часто встречается среди молодежи - 85% респондентов этого возраста рассказали, что их отношения с партнером ранее были приятельскими. По результатам исследования ученые сделали вывод о том, что любовь с первого взгляда - это миф, красивый стереотип, навязанный нам Голливудом. Для того, чтобы найти своего избранника, необходимо оглядеться по сторонам, быть может, тот самый человек уже давно находится рядом, просто вы воспринимаете его как друга. А между тем именно дружба с представителем противоположного пола является фундаментом для крепких отношений.

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