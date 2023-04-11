Тест: что делает вас неотразимым?

Каковы законы привлекательности и что нужно сделать для того, чтобы выглядеть неотразимым в глазах противоположного пола? Ответ на этот вопрос ищут не только мужчины и женщины, жаждущие внимания и любви, но и ученые со всего света. В прошлом году, например, исследователи из Техасского христианского университета (США) выяснили, что привлекательность во многом зависит от состояния здоровья. В эксперименте приняли участие 159 респондентов обоих полов. Каждого из них сфотографировали, как на документы - без косметики, украшений, вычурных причесок и с максимально нейтральным выражением лица. Также у них взяли образцы крови для того чтобы узнать, насколько сильной является их иммунная система. Затем около 500 добровольцев посмотрели на получившиеся фото и оценили каждое из них на предмет притягательности. Как оказалось, мужчины и женщины, которые стали лидерами в опросе, могли похвастаться самым эффективным фагоцитозом - их иммунные клетки поглощали бактерии и вирусы наиболее активно. Эксперимент в очередной раз доказал, что на подсознательном уровне мы выбираем в партнеры здоровых людей.

Какие ваши черты привлекают противоположный пол? Ответьте на вопросы теста и узнайте правду.