Тест: что дарит вам вдохновение?

Вдохновение, как известно, субстанция капризная и эфемерная. Иногда оно сваливается на голову в самый неподходящий момент, а бывает, что оно необходимо прямо сейчас, но муза куда-то упорхнула. Вопросы “что такое вдохновение и как его достичь?” волновали еще античных мыслителей. Древние греки считали, что это удивительное состояние - не что иное как дар высших сил, муз. В эпоху распространения христианства возникло мнение, что оно исходит от Святого Духа. Одним словом, до определенного момента люди были убеждены, что вдохновение появляется откуда-то извне и его можно заслужить, вымолить и выстрадать. Только в Новое время благодаря философу Джону Локку и его концепции “резонирующей идеи” вдохновение поменяло статус - это уже не дар, посланный свыше, а нечто возникающее в самом человеке. Зигмунд Фрейд рассматривал вдохновение как проявление бессознательного. Современные психологи разделяют мысль о том, что желание творить приходит не откуда-то свыше, а является внутренним состоянием человека, и продолжают всесторонне его изучать. Хотите узнать, какие вещи пробуждают ваше вдохновение? Ответьте на вопросы нашего теста.

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