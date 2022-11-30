Тест: членом какой королевской семьи вы могли бы стать?

В настоящее время в мире существует несколько королевских домов, однако самой медийной и обсуждаемой династией по-прежнему остается британская династия Виндзоров. Интересно, что начиная с IX века в Англии сменилось семь основных правящих династий. Первый король, Альфред Великий, годы правления которого пришлись на 871-899/901 годы, принадлежал к Уэссекской династии. С 1066 года на английском троне воцарилась Нормандская династия, представители которой правили не слишком продолжительное время - всего лишь за сто лет на престоле сменились четыре короля. После нормандцев у власти утвердилась династия Плантагенетов, которая, как все хорошо помнят из курса зарубежной истории, делилась на две ветви - Ланкастеров и Йорков. Многочисленные конфликты между ними привели в результате к воцарению династии Тюдоров. Эпоха правления этой династии считается настоящим Ренессансом в истории Англии. После Тюдоров на престол взошли Стюарты, после Стюартов - Ганноверы, и, наконец, в начале прошлого столетия наступило время Виндзоров.

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