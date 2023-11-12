Тест: чем вы займетесь этой зимой?

Зима — время, которое у многих людей ассоциируется с чудом, сказкой, детством. Новый год, длинные праздничные выходные, мандарины и сладости — все это является неизменным атрибутом сезона. В старину люди любили проводить зиму на улице за всевозможными забавами — и были правы. Ведь, по мнению современных медиков, активные игры на свежем воздухе укрепляют иммунитет и способствуют хорошему настроению. Игра в снежки, строительство ледяной крепости, катание с горки и на санках — все эти забавы хорошо знакомы с детства. Но есть и другие зимние развлечение, распространенные не настолько широко. Например, одно из них называется «Зима пришла». Принимать участие в игре может любое количество человек. Выбирается ведущий. Все, кроме него, прячутся во дворе, а когда ведущий произносит фразу «Тепло и солнышко светит, выходите гулять», выскакивают из своих укрытий и начинают активно перемещаться. Но только из уст ведущего прозвучат слова «Зима пришла, скорее возвращайтесь домой!», участники начинают прятаться в свои укрытия. Ведущий старается поймать кого-нибудь из них. Тот, кто попался, вытягивает фант и выполняет задание.

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