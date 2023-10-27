Тест: чем вы пахнете для окружающих?

Какой бы век ни был на дворе, запах по-прежнему играет огромное значении в общении между людьми. При этом речь идет не об искусственных ароматах, созданных парфюмерами или производителями дезодорантов. Речь идет об естественном запахе, который источает человеческое тело, без всяческих прикрас. Преимущественно аромат нашего тела состоит из запаха пота, выделяемого апокриновыми железами. Они расположены в подмышечных областях и начинают работать в полную силу, когда человек достигает пубертатного возраста. С этого момента и до самой старости подмышки становятся самой «ароматной» частью человеческого тела — хотим мы этого или нет. По словам ученых, каждый из нас обладает своим уникальным запахом — именно по его «следу» собака-ищейка сможет без труда обнаружить преступника и нарушителя. Кстати, люди, работающие в правоохранительных органах, отмечают одну любопытную особенность: на допрос каждый человек «приносит» свой собственный запах, который звучит интенсивнее из-за страха. Но после допроса, когда уровень стресса снижается, все пахнут примерно одинаково.

Чем вы пахнете для окружающих? Ответьте на вопросы теста — и узнаете.