Тест: чего вы в действительности хотите от отношений?

Тест Роршаха можно назвать одним из самых распространенных в мировой психологической практике. Даже если вы ни разу не слышали его названия, то уж наверняка видели необычные изображения клякс, которые зрителю необходимо интерпретировать. Этот тест был разработан в 1911 году психологом Германом Роршахом. По задумке создателя, с помощью этого теста можно выявить особенности личности. Респонденту предлагается взглянуть на десять листков бумаги, где изображены различные чернильные пятна. Они симметричны - достичь такого эффекта удавалось с помощью сгибания листка бумаги пополам. По мнению Роршаха, каждая клякса вызывает у человека свои субъективные ассоциации, которые могут быть выражены в виде идеи, слова или образа. Ответы испытуемого тщательно анализируются и на их основании специалист может сделать выводы о личности человека, его эмоциональном состоянии, ментальном здоровье и т.д. При этом чернильные пятна в классическом тесте Роршаха могут быть не только черного или серого оттенка, но и цветные, как правило, красные или пастельные. Пройдите этот тест с чернильными пятнами и узнайте, в чем вы больше всего нуждаетесь в отношениях.

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