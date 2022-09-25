Тест: чего вам не хватает для счастья прямо сейчас

С давних пор счастье было целью человечества, но единого ответа на вопрос, как его достичь, не существует - каждому необходимо найти его индивидуально. Тем не менее ученые из разных сфер науки стремились объяснить этот феномен со своей точки зрения. Согласно мнению нейрофизиологов, счастье - это процесс выработки гормонов, в число которых входят эндорфин, серотонин и дофамин. Они начинают вырабатываться в ответ на любое событие или явление, которые доставляет человеку удовольствие. Эндорфин выступает в роли противника гормонов стресса, дофамин отвечает за состояние эйфории, серотонин помогает человеку расслабиться и поддаться приятному потоку чувств. С точки зрения психологии, счастье - это положительный аффект, то есть эмоциональное состояние, которое вызывается радостными мыслями и эмоциями. Оно контрастирует с негативом и плохим настроением, которые, в свою очередь, носят название отрицательного аффекта.

Многие считают, что счастье заключается в мелочах, и иногда для полного ощущения радости не хватает чего-то одного. Ответьте на вопросы нашего теста, а мы подскажем, чего именно.