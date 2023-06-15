Тест: чего прямо сейчас жаждет ваше внутреннее "Я"?

У каждого из нас есть свои заветные желания. Отправиться на море, получить водительские права, побывать в Диснейленде - вариантов может быть бесконечно много. И вот мы грезим, грезим, время идет, а мечты так и не воплощаются в реальность… Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужно научиться мечтать правильно, говорят эксперты-психологи. Они советуют попробовать метод визуализации. Например, перед сном в деталях представить себе объект своих желаний. Важно при этом не думать о своей мечте как о том, что произойдет в будущем или уже произошло в прошлом, а попробовать находиться в моменте. Хотите отпуск и пляж? Вообразите, что прямо сейчас лежите в шезлонге и любуетесь морем или погружаетесь в приятные волны. Переполняет желание подняться вверх по карьерной лестнице? Представьте, как сидите в кресле руководителя и даете задания подчиненным. Больше всего на свете мечтаете о ребенке? Попробуйте вообразить, каково это - впервые взять его на ручки, заглянуть в глаза, спеть колыбельную и т.д. Считается, что такая визуализация помогает приблизить исполнение мечты.

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