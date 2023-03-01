Тест: будет ли ваш мужчина достойным супругом?

На протяжении многих лет человечество стремится найти формулу любви и идеального брака. Как сделать так, чтобы союз двух людей был крепким, счастливым и продлился вплоть до преклонных лет? Ответ на этот вопрос попробовали найти и ученые. Американский интернет-портал HuffPost собрал около двух десятков научных исследований, посвященных отношениям и браку. В результате получился своего рода гайд о том, как достичь идеального союза. Как оказалось, больше всего шансов сохранить отношения имеют пары, в которых принято выяснять отношения вживую, а не в личных сообщениях в мессенджерах. Текстовые сообщения создают между партнерами определенную дистанцию. Кроме того, крепкому браку способствует разделение домашних обязанностей, схожесть характеров и… наличие высшего образования. Да, все верно, согласно статистике, реже всего разводятся пары, в которых у обоих партнеров есть вузовский диплом. Неудивительно, ведь интеллект и образование добавляют привлекательности партнеру.

Насколько удачным и крепким будет ваш союз? Эксперты разработали тест, который подскажет, станет ли ваш партнер хорошим мужем и какое совместное будущее вас ожидает.