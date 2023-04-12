Тест: "болеете" ли вы трудоголизмом?

По статистике, среднестатистическая рабочая неделя в разных странах, в том числе в России, составляет 40 часов. Но если быть честными, кто из нас не задерживался в офисе свыше срока, положенного по трудовому договору, или не засиживался за компьютером до глубокой ночи, если речь идет об “удаленщиках” и фрилансерах? Однако, по каким бы причинам мы не работали сверх меры, наука выступает против трудоголизма. Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, какими последствиями для здоровья чревата рабочая неделя свыше сорока часов. Исследователи оперируют таким понятием, как точка убывающей отдачи, после наступления которой ущерб, причиненный мозгу и телу, будет особенно значительным. Так, например, чрезмерно долгий трудовой день провоцирует риск инсульта и сердечного приступа - он повышается на 35% и 17% соответственно. Кроме того, усталость делает человека невнимательным, а где отсутствие концентрации - там травмы различной тяжести. Трудоголики хуже спят и чаще страдают от ментальных заболеваний, предупреждают эксперты.

Можно ли назвать трудоголиком вас? Ответьте на вопросы теста и узнайте, стоит ли вам чаще выбирать отдых вместо очередной подработки или все в порядке.