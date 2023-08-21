Тест: богиней чего вы могли бы быть?

Мифы - неотъемлемая часть мировой культуры. С детства нам знакомы имена мифических персонажей - как правило, это боги и богини, которым поклонялись люди в древности. Некоторые из них добры и милосердны, а некоторые - жестоки и суровы, например, индийская богиня Кали. Любопытно, что именно в ее честь была названа столица Индии - Калькутта, где, кстати, расположен и посвященный богине храм. Кали с полным правом можно назвать самой грозной богиней в мировой мифологии. Как правило, ее изображают с кожей черного или синего оттенка, что символизируют космос, смерть и чистое сознание, с четырьмя руками (по количеству сторон света и основных чакр), с ожерельем из черепов на шее, указывающих на количество воплощений. У жестокой богини были не менее суровые последователи, в Индии существовала особая секта тхаги, адепты которой приносили в жертву богине людей. По подсчетам некоторых ученых, в период с середины 18 до середины 19 века жертвами тхаги пали около миллиона человек. В мировой мифологии есть много других, куда менее кровожадных богинь. Пройдите наш тест и узнайте, чему бы вы покровительствовали, если бы стали богиней.

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