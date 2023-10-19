Тещу и сына наставника «Голос. 60+» зверски убили: подозреваемый — член семьи

Лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина знает вся страна. Кажется, судьбе исполнителя можно только позавидовать, но вчерашней ночью жизнь звезды разделилась на до и после: тещу и сына рокера жестоко убили в подмосковном доме. Полиция уже задержала подозреваемого в жутком преступлении.

По версии следствия, убийство совершил Роман Микоян, пасынок Намина, которого наставник шоу «Голос. 60+» воспитывал как родного ребенка. Между подозреваемым и его бабушкой произошел имущественный спор: в ходе ссоры Роман напал на пенсионерку. После мужчина позвонил брату Артему. Но по приезде родственника расправился и с ним, передает StarHit.

Обе жертвы — 85-летняя Полина Ткаченко и 30-летний Артем — были зарезаны. Возбуждено уголовное дело. Солист «Цветов» пока не прокомментировал произошедшее. Многочисленные поклонники выражают соболезнования 71-летнему музыканту.