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Тещу и сына наставника «Голос. 60+» зверски убили: подозреваемый — член семьи

19 октября 2023 11:32
Тещу и сына наставника «Голос. 60+» зверски убили: подозреваемый — член семьи

Знаменитый музыкант переживает страшную трагедию.

Лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина знает вся страна. Кажется, судьбе исполнителя можно только позавидовать, но вчерашней ночью жизнь звезды разделилась на до и после: тещу и сына рокера жестоко убили в подмосковном доме. Полиция уже задержала подозреваемого в жутком преступлении.

По версии следствия, убийство совершил Роман Микоян, пасынок Намина, которого наставник шоу «Голос. 60+» воспитывал как родного ребенка. Между подозреваемым и его бабушкой произошел имущественный спор: в ходе ссоры Роман напал на пенсионерку. После мужчина позвонил брату Артему. Но по приезде родственника расправился и с ним, передает StarHit.

Обе жертвы — 85-летняя Полина Ткаченко и 30-летний Артем — были зарезаны. Возбуждено уголовное дело. Солист «Цветов» пока не прокомментировал произошедшее. Многочисленные поклонники выражают соболезнования 71-летнему музыканту.

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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