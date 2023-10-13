Теща — известная актриса: Корчевников готовится идти под венец

Борис Корчевников — один из главных холостяков страны. Звезде картин «Кадетство» и «Тариф „Новогодний“» уже 41 год. Артисту приписывали серьезный роман с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, однако к свадьбе отношения все еще не привели. Поклонники беспокоятся, когда телеведущий уже женится. Недавно на горизонте возникла потенциальная невеста для Корчевникова.

В студию программы «Жизнь и судьба» пришла известная актриса Анна Якунина. Ведущий поспешил сообщить зрителям, что звездная коллега является его соседкой по даче, но добавил, что ни разу не бывал у нее в гостях. Якунина пообещала, что визит все-таки состоится, и организует встречу ее дочь Маруся.

Борис Корчевников сразу оживился, услышав о молодой привлекательной девушке.

«Боря, я за. Вы чертовски хороши», — игриво заметила актриса.

Дочери звезды «Склифосовского» 27 лет. Мария окончила ВГИК с красным дипломом. Длинноволосая брюнетка могла бы составить отличную партию популярному телеведущему.