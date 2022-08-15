«Теряет свои формы»: жена Николаева показала себя с неожиданной стороны

Жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, угодила в интернет-скандал. Артистка нарвалась на критику после того, как опубликовала свое фото, сделанное на одном из светских мероприятий. Подписчики остались недовольны формами знаменитости и посоветовали ей как можно скорее отправиться в спортзал, чтобы соответствовать другим звездам российского шоу-бизнеса. Исполнительница же не растерялась и показала себя с неожиданной стороны.

Проскурякова дала отпор хейтерам, заявив, что не желает пополнять ряды «анорексичек с ботоксными губами и мегабровями», чтобы выглядеть как «изможденная селедка». По уверению супруги Николаева, она занимается спортом и вполне довольна собой. Кроме того, артистка выдвинула предположение о том, что обладательницы размера XS поддерживают свою стройность благодаря липосакции, удалению ребер и операциям по уменьшению желудка.

Однако главная причина, по которой певица не торопится избавляться от лишних килограммов, носит интимный характер.

«Муж недоволен, когда она теряет свои аппетитные формы», — говорится в программе Центрального телевидения «10 самых...».

Впрочем, пользователей Сети все эти аргументы не убедили. Многие из них уверены, что если бы Проскурякова действительно принимала себя такой, какая она есть, то не отпускала бы едкие замечания в адрес худышек.