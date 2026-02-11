Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении

Оповещения от Киноафиши
11 февраля 2026 18:07
Банда преступниц в 90-е наделала шуму во Франции.

На этот раз Netflix принес сюрпризы из страны багета и круассана. Комедийно-криминальные «Королевы грабежа» – это пять женщин, каждая со своим финансовым или личным кризисом, которые решают ограбить банк. И делают они это в гротескных мужских костюмах – с бородами, очками и модификаторами голоса.

Особый шарм, благодаря которому сериал уже в топах чартов Netflix, кроется в деталях. Героини воруют куклы Барби, пряча их под фальшивым беременным животом, а их вдохновением стала реальная банда «Амазонок», орудовавшая во Франции в начале 90-х.

Сериал не пытается быть суровым триллером – это скорее остроумная и местами трогательная история о женской солидарности, где ограбление смотрится как акт отчаяния и бунта.

Единственное, что серьезно портит впечатление – ужасный двухголосый закадровый перевод. Другого, пока что, увы нет. Но лично для меня сериал настолько хорош, что я готов терпеть и это.

Захватывающий сюжет, отличный каст и легкий, но не наивный юмор перевешивают даже катастрофическую озвучку.

В общем, если вы, как и я, уже проглотили все 8 серий – давайте вместе пересмотрим, когда появится нормальный дубляж. А если еще не включали, то я вам даже немножко завидую.

