«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой

Слухи о вражде Аллы Пугачевой и Маши Распутиной ходили несколько лет. Источники заявляли, что Примадонна ревностно относилась к званию главной певицы страны и прилагала все усилия, чтобы вытеснить конкуренток с эстрады. Отношения между артистками накалились после того, как в 2003 году Распутина записала совместную песню «Роза чайная» с мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым.

Однако известный постановщик Роман Родин, которому посчастливилось поработать с каждой из звезд, считает, что сплетни об их неприязни сильно преувеличены. Он вспомнил, как присутствовал на одном из совместных обедов с Распутиной и ее командой несколько лет назад. За столом речь зашла о Пугачевой, причем в беседе певицу сильно критиковали. И Распутина отреагировала на резкие заявления.

«Терпеть не стала», — описал поведение Маши режиссер в беседе с порталом Prozvezd .

По словам Родина, Распутина жестко пресекла все разговоры об Алле, пристыдив сплетников. Роман добавил, что так же поступала и Пугачева, когда слышала негатив в сторону коллег.