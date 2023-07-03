Терпению настал конец: Карл III заставил Меган Маркл раскошелиться

Меган Маркл и принц Гарри, как известно, покинули королевский дворец в 2020 году и перебрались в солнечную Калифорнию. При этом скандальная пара официально владела роскошной резиденцией — коттеджем Фрогмор в Великобритании.

Месяц назад Гарри расположился здесь, когда прибыл в Лондон. Но оказывается, герцог Сассекский с супругой должны были покинуть резиденцию еще в начале этого года и забрать оттуда свои вещи. Так распорядился король Карл III — это был его ответ на нашумевшие мемуары Гарри «Запасной».

Однако чета долго тянула с процессом выезда. Лишь на этой неделе Меган и Гарри наконец освободили Фрогмор, причем им пришлось самим оплачивать расходы на ремонт резиденции. В переводе на рубли сумма составила 260 миллионов.

Так король вынудил скандальную невестку и непутевого сына прилично раскошелиться. Видимо, терпению монарха пришел конец, и он не стал церемониться с проблемным наследником.

По некоторой информации, Фрогмор теперь достанется герцогу Эндрю, младшему брату Карла III.