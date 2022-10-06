Терпение лопнуло: Жизель Бундхен готовится к разводу с Томом Брэди

Жизель Бундхен наняла бракоразводных адвокатов. Знаменитость намерена расстаться со своим мужем, футболистом Томом Брэди.

Как отмечают СМИ, главная причина расставания — увлеченность Брэди своей работой. Дело в том, что футболист практически не появляется дома и все свое время посвящает футболу. На протяжении нескольких лет он не присутствовал ни на одном семейном празднике, которые проходят с августа по январь, так как они выпадают на футбольный сезон. В итоге терпение модели лопнуло, и она решила навсегда разойтись с мужем.

Пока неизвестно, когда именно супруги отправятся в суд. По данным портала TMZ , расставание должно пройти без скандалов, ведь в начале отношений супруги подписали брачный договор. Единственное, что может вызвать споры у Бундхен и Брэди, — опека над их общими детьми, 10-летним Бенджаменом и 7-летней Вивиан.