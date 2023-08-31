Терпение лопнуло: в отношении Пугачевой возбудили дело в России

Алла Пугачева больше года живет в Израиле и возвращаться в Россию не планирует. От интервью певица отказывается, зато демонстрирует в социальных сетях семейную идиллию. И тем не менее вряд ли по ночам Примадонна спит спокойно.

На родине у артистки возникли большие проблемы. Здесь в отношении звезды возбудили дело. Никто не собирается прощать знаменитости старые долги, о которых она сама, судя по всему, забыла.

Весной в Сети обсуждали новость о том, что Комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска подал на Аллу Борисовну в суд за то, что она перестала вносить арендную плату за земельный участок в деревне Бережки. Долг бывшей супруги Киркорова составил 44,5 тысячи рублей.

И вот женщина, которая поет, снова наступила на те же грабли. На этот раз лопнуло терпение столичных газовых служб. Как сообщает Telegram-канал Mash, они обвиняют Пугачеву в неуплате пятнадцати с половиной тысяч рублей. В ближайшее время соответствующий иск будет рассмотрен в суде.