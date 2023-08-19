Терпение лопнуло: Слава дала от ворот поворот изводящему ее Соседову

Анастасия Сланевская, также известная как Слава, оказалась в центре скандала. Недавно она уличила знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. После обращения к врачу Филиппа Киркорова у нее остались шрамы и асимметрия.

Затем на Славу навалилась не только критика со стороны хирурга и его защитников, но и навязчивые предложения поучаствовать в телешоу. Сергей Соседов решил посвятить ее истории выпуск своего шоу. Но пригласил певицу на него он совсем невежливо.

Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором честно рассказала о нападках Соседова. По ее словам, редакторы шоу буквально шантажируют женщину. Если она придет на съемки, то историю развернут в ее сторону, а если нет — выставят лгуньей. Сама певица заявила, что свое мнение высказывает в соцсетях, а на телешоу не ходит принципиально, так как от журналистов всегда ждет «подставы».