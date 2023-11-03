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Терпение лопнуло: Шукшина погнала со сцены сразу трех скандальных артистов

3 ноября 2023 20:15
Терпение лопнуло: Шукшина погнала со сцены сразу трех скандальных артистов

Актриса терпеть не может кумиров молодежи.

Мария Шукшина все чаще привлекает к себе внимание не творческими экспериментами, а многочисленными эпатажными заявлениями. Недавно артистка решила поделиться своим мнением о деятельности современных исполнителей, популярных среди детей и подростков.

Дочь великого советского писателя не стала сдерживать негативные эмоции. В недавнем интервью знаменитость прокомментировала творчество Инстасамки, Егора Крида и Клавы Коки. Актриса считает, что творчество упомянутых певцов не способствует патриотическому воспитанию юных граждан.

Шукшина раскритиковала хит Инастасамки «За деньги — да», а также сочла странным то, что Егора Крида приглашают выступать на школьных уроках. Возмутил знаменитость и текст песни Клавы Коки «Ла ла ла»: композиция прозвучала во время кремлевского концерта ко Дню знаний.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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