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Терпение лопнуло: молодая жена сдала Прилучного в клинику

29 сентября 2023 06:15
Терпение лопнуло: молодая жена сдала Прилучного в клинику

Звезда лично сопровождала мужа на лечение.

Павел Прилучный заставил свою молодую супругу побеспокоиться. Девушка так переживала за состояние мужа, что пошла на самые крайние меры — отправила благоверного на лечение. Под присмотром специалистов актер на выходных приходил в себя.

Прилучному в последнее время приходиться нелегко. Ему нужно содержать молодую жену с маленьким ребенком, а также регулярно перечислять алименты бывшей супруге. Поэтому артисту необходимо трудиться и не щадить себя. После возвращения из семейного отпуска Павел работает практически без выходных.

Чтобы помочь любимому мужу восстановиться, Зепюр Брутян отправила его в клинику детокса. Актриса сообщила, что Прилучному назначили множество процедур для быстрого восстановления организма, в том числе магнитотерапию, капельницы, криокамеру и другие способы справиться с переутомлением. Во время лечения Зепюр находилась рядом с мужем.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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