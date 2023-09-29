Терпение лопнуло: молодая жена сдала Прилучного в клинику

Павел Прилучный заставил свою молодую супругу побеспокоиться. Девушка так переживала за состояние мужа, что пошла на самые крайние меры — отправила благоверного на лечение. Под присмотром специалистов актер на выходных приходил в себя.

Прилучному в последнее время приходиться нелегко. Ему нужно содержать молодую жену с маленьким ребенком, а также регулярно перечислять алименты бывшей супруге. Поэтому артисту необходимо трудиться и не щадить себя. После возвращения из семейного отпуска Павел работает практически без выходных.

Чтобы помочь любимому мужу восстановиться, Зепюр Брутян отправила его в клинику детокса. Актриса сообщила, что Прилучному назначили множество процедур для быстрого восстановления организма, в том числе магнитотерапию, капельницы, криокамеру и другие способы справиться с переутомлением. Во время лечения Зепюр находилась рядом с мужем.