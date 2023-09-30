Терпение лопнуло: Крылов катком прошелся по известной ведущей федерального канала

Дмитрий Крылов уже 27 лет является бессменным ведущим шоу «Непутевые заметки». Не зная иностранного языка, журналист смог посетить более сотни стран и открывал соотечественникам все чудеса этого мира. Его интеллигентная и деликатная манера вести передачу полюбилась многим зрителям.

Хотя формат программы менялся со временем, фирменный стиль «Непутевых заметок» остался прежним. Дмитрий Дмитриевич верит, что лишь так можно сохранить свою аудиторию. Но когда в сетке вещания его шоу передвинули на более раннее время ради «Жизни других», Крылов не сдержался и честно высказал изданию StarHit свое мнение о коллеге.

Звезда «Непутевых заметок» заявил, что ведущая Жанна Бадоева его напрягает, потому что присутствует в кадре слишком активно и «прыгает кузнечиком» перед камерой. Для самого Дмитрия главной задачей всегда было показывать мир, поэтому он появляется на экране только в начале и конце выпуска.