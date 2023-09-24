Терпение лопнуло: Крутой спустил всех собак на звезду «Фабрики звезд»

Игорь Крутой занимается наставничеством и продюсирование музыкальных талантов с 80-х. С ним сотрудничали такие артисты, как Жанна Фриске, Валерий Сюткин, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Сергей Шнуров, Татьяна Буланова и другие. Правда, работа с одной из певиц обернулась катастрофой.

Крутой предложил заняться продвижением звезды девяностых Наталии Власовой. Процесс контролировал влиятельный супруг исполнительницы, который тщательно обсуждал условия контракта и перепроверял все документы. Правда, «забота» мужа вышла знаменитости боком — Игорь Крутой отказался продолжать совместную работу с четой.

Избранник Власовой тянул с переговорами целых полгода и морочил голову потенциальному партнеру. Звездный продюсер не стал ждать так долго, переключившись на других музыкантов. «Игорь Яковлевич в итоге психанул. Он просто больше не мог терпеть», — откровенничала певица в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека».