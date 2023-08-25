Терпела «удары» и несла «черт-те что»: какой была Варлей до знакомства с Гайдаем

Тогда никто бы и не поверил в ее успех.

Звезда Натальи Варлей зажглась после премьеры комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Следующей яркой работой актрисы был культовый советский хоррор «Вий».

Наталья Владимировна стала одной из самых узнаваемых и популярных артисток СССР. Но никто не мог и подумать, что до своего судьбоносного знакомства с Гайдаем Варлей была магнитом для неудач, да и особыми талантами не блистала.

Все, за что бы ни бралась Наталья Владимировна, у нее получалось кое-как. В юности будущая кинозвезда писала стихи. Однако, по словам ее знакомой, это была сплошная графомания и вообще «черт-те что». Педагоги в Литературном институте, где училась Варлей, особо ее не жаловали и распекали при каждом удобном случае.

Но, несмотря на удары судьбы, «кавказская пленница» смогла отвоевать свое место под солнцем благодаря несгибаемому характеру. Наталья Владимировна снялась у самого Гайдая и вошла в историю советского кино.