Терпела измены и воспитала чужую дочь: ахнете, увидев жену ветреного танцора диско

Митхун Чакраборти прославился на весь мир после триумфального «Танцора диско». Слава мгновенно обрушилась на него, а он с трудом справился с тяжелым бременем.

Дело в том, что к выходу ленты Баббара Субхаша звезда уже был женат на актрисе Йогите Бали. Пара была счастлива, а через два года на свет появился их первенец. Но спустя некоторое время артист осознал, что жизнь его не устраивает. И у него начался роман с молодой коллегой Шридеви.

22-летняя знаменитость полностью перевернула жизнь звезды Болливуда. Неоднократно девушка заявляла, что Митхун должен уйти от жены и оставить уже двоих детей. Но Чакраборти не собирался уходить из дома, так как не хотел оставлять родных. И тогда его связь раскрыла пресса.

Именно из материалов газет Йогита узнала о неверности мужа. Она была так потрясена предательством, что едва не свела счеты с жизнью. Но все же отказалась от этой идеи и просто уехала из дома.

Митхун потратил немало времени, чтобы вернуть расположение супруги. А когда их семья все же восстановилась, они решили взять из приюта девочку, которую полиция Индии нашла в мусорном баке. Трагичная история потрясла всю страну, и популярный артист не смог пройти мимо новорожденной. Ребенок сделал их пару еще сильнее. С того времени они никогда не расставались и считаются одной из самых крепких семей шоу-бизнеса Индии.