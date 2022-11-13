Терпел унижения на старости лет: от судьбы советской легенды сожмется сердце

Геннадий Корольков был известен десятками ярких ролей, а пик его славы пришелся на 70-80-е годы. Фанаты были в восторге от его ярких перевоплощений, но мало кто догадывался, как сложилась его жизнь после развала СССР.

Как оказалось, в 90-е годы артист столкнулся с кризисом в киноиндустрии. Его перестали приглашать в фильмы, и из-за этого он был вынужден сменить род деятельности. Некогда популярный актер устроился гардеробщиком в Театр Киноактера, где когда-то был одной из главных знаменитостей.

Новая работа казалась Королькову унизительной. Посетители постоянно узнавали его и с удивлением обращали внимание на спад карьеры. В итоге он впал в депрессию, а после начал пить, чтобы справиться с ситуацией, которую сам считал унизительной.

Перемены в карьере сказывались и на личной жизни актера. Устав терпеть постоянные запои, супруга артиста Фатима бросила его. Он остался один и едва сводил концы с концами, изредка снимаясь в кино в эпизодических ролях. Однако режиссеры не предлагали ему интересных героев, и он появлялся на экране преимущественно в амплуа алкоголиков или бомжей. В последние же годы жизни у него обнаружили рак, поэтому он был вынужден жить в хосписе, где и умер зимой 2007 года.