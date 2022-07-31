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Терпел боль: вот что мучило Гайдая до конца жизни

31 июля 2022 11:53
Терпел боль: вот что мучило Гайдая до конца жизни

Режиссер комедий с мрачным прошлым.

Герои фильмов Леонида Гайдая отличаются задорным нравом и постоянно смешат зрителей, попадая в забавные ситуации. Казалось бы, режиссер подарил персонажам свои личные качества, но в реальности его жизнь была наполнена болью и страданиями.

Разумеется, всему виной стала Великая Отечественная Война, в которой принимал участие молодой Гайдай. Он служил разведчиком и был удостоен медалью «За боевые заслуги», но едва не лишился жизни, когда на одном из заданий подорвался на мине. После длительной реабилитации будущий режиссер все же смог ходить, но фронтовое прошлое не отпускало Леонида Иовича ни на миг.

По словам Нины Гребешковой, старое ранение мучило ее супруга всю жизнь: периодически случались воспаления, из ноги выходили осколки, но поход к врачу режиссер всегда откладывал. «Терпел боль и даже с палочкой ходить отказывался», – цитирует воспоминания актрисы портал «Собеседник».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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