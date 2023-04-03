Терехова в подметки не годится: в эту Миледи влюбился бы каждый (фото)

Роль Миледи в легендарной экранизации «Д’Аратаньян и три мушкетера» стала визитной карточкой Маргариты Тереховой. Однако она была далеко не единственной советской актрисой, перевоплотившейся в этот роковой образ.

В 70-е годы огромной популярностью пользовался спектакль «Три мушкетера». Роль Миледи досталась яркой артистке Галине Веневитиновой. Она известна по картине «Берегите женщин», где сыграла Валю.

Многие зрители уверены, что режиссеру фильма о мушкетерах нужно было брать на роль коварной Миледи именно Веневитинову — она смотрелась бы в этом образе намного убедительнее, чем экспрессивная Терехова. У Галины были роскошные черные волосы, карие глаза и нетипичное для советских актрис лицо.

А сдержанный и глубокий взгляд Веневитиновой мог поразить любого в самое сердце.

К сожалению, судьба Галины сложилась трагично. У нее обнаружили лимфосаркому и сказали, что актрисе осталось недолго. Веневитинова играла и снималась до последнего — любимое дело немного продлило ее жизнь. Галина скончалась в 34 года, не дожив до премьеры спектакля, где ей была отведена значимая роль.