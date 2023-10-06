Терехова сводила мужчин с ума до роли Миледи: стоит взглянуть на молодую актрису без одежды

Российские зрители привыкли к «обнаженке» на экране. Постельные сцены перестали казаться чем-то удивительным и захватывающем. В СССР все было иначе: редкие пикантные кадры публика засматривала до дыр. Многие актрисы боялись раздеться в кадре, опасаясь, что на них поставят клеймо распутных дев. Но Маргарита Терехова рискнула и не прогадала.

Карьера 23-летней артистки началась с армянской картины «Здравствуй, это я!». Старлетка позволила себе на экране неведомую дерзость: зрители не только увидели ее стройные ноги и голую спину, но и обнаженную грудь. В короткой сцене Терехова раздевается прямо перед окном, где за ее героиней могут наблюдать случайные зеваки.

Дебют выпускницы ВГИКа получился ярким и провокационным. Скандальный эпизод не помешал красотке построить успешную карьеру. Маргарита Терехова снялась в таких картинах, как «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Дневной поезд», «Собака на сене» и, конечно, «Д’Артаньян и три мушкетера».