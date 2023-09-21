Терехова по сравнению с ней карга: как на самом деле выглядела Миледи (фото)

Легенда советского экрана совсем не похожа на свою героиню.

После публикации романа «Три мушкетера» множество режиссеров во всем мире пытались экранизировать произведение. В СССР самой культовой считается версия Георгия Юнгвальд-Хилькевича, в которой главные роли исполнили Михаил Боярский и Вениамин Смехов, а в Миледи перевоплотилась Маргарита Терехова.

Однако прославленная артистка оказалась далека от образа, который придумал Александр Дюма. Дело в том, что он вдохновлялся Жанной де Ламотт и графиней Люси Карлайл. Обе женщины отличались миловидным лицом и широко посаженными глазами. Терехова же выглядит чересчур строгой и статной по сравнению с ними.

И больше всего на прототип Миледи оказалась похожа Екатерина Вилкова из экранизации 2013 года. Внешность артистки практически полностью соответствует описанию самого Дюма, что сделало ее идеальной кандидаткой на знаменитую роль.