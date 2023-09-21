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Терехова по сравнению с ней карга: как на самом деле выглядела Миледи (фото)

21 сентября 2023 14:15
Терехова по сравнению с ней карга: как на самом деле выглядела Миледи (фото)

Легенда советского экрана совсем не похожа на свою героиню.

После публикации романа «Три мушкетера» множество режиссеров во всем мире пытались экранизировать произведение. В СССР самой культовой считается версия Георгия Юнгвальд-Хилькевича, в которой главные роли исполнили Михаил Боярский и Вениамин Смехов, а в Миледи перевоплотилась Маргарита Терехова.

Однако прославленная артистка оказалась далека от образа, который придумал Александр Дюма. Дело в том, что он вдохновлялся Жанной де Ламотт и графиней Люси Карлайл. Обе женщины отличались миловидным лицом и широко посаженными глазами. Терехова же выглядит чересчур строгой и статной по сравнению с ними.

И больше всего на прототип Миледи оказалась похожа Екатерина Вилкова из экранизации 2013 года. Внешность артистки практически полностью соответствует описанию самого Дюма, что сделало ее идеальной кандидаткой на знаменитую роль.

Терехова по сравнению с ней карга: как на самом деле выглядела Миледи (фото)
Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из сериала «Три мушкетера»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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