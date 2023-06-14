Тепляковы из СССР: что стало с детьми Никитиных, из которых воспитывали гениев

Борис и Елена Никитины прославились на всю страну в 60-х. Основоположники теории раннего развития, они воспитывали своих наследников, исходя из собственных убеждений, и никогда не ориентировались на принятые в то время стандарты, как и семья Тепляковых, мечтающая вырастить из своих детей гениев и удивляющая публику своим подходом.

Так, с раннего детства их дети росли практически в полной свободе. Они никогда не слышали запретов, а любой их интерес активно поддерживался родителями. Также же взрослые пропагандировали и занятия спортом, поэтому дети год от года становились все более развитыми как умственно, так и физически.

Подобный подход шокировал публику, ведь к детям в семье Никитиных относились как к равным. Маленькие наследники уже с ранних лет могли похвастаться академическими знаниями и прекрасно усваивали любой материал. Поэтому в школе они перепрыгивали из класса в класс и всегда опережали всех.

Однако у такого воспитания были и минусы. Родители слишком сильно пропагандировали самостоятельность, поэтому в ранние годы Никитины отличались холодностью друг с другом. Брат никогда не помогал сестре, если та упала или поранилась, ведь точно так же поступали и его родители. Ситуация изменилась, лишь когда они повзрослели и увидели, как общаются между собой другие люди.

Никитиным так и не удалось вырастить гениев, однако все их дети — Алексей, Иван, Анна, Юлия, Ольга и Любовь — преуспели в жизни. Экспериментируя, им удалось понять, чем же они хотят заниматься, и они посвятили этому все силы. Например, Анна стала детской медсестрой, а Алексей занимается разработкой электронной аппаратуры в Лондоне.