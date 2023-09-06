Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены

В 2021 году Алиса Теплякова прославилась на всю страну. В свои девять лет девочка окончила школу, успешно сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Историю широко обсуждала общественность. Многие считают, что учеба в вузе преждевременна для такого маленького ребенка, а бедная малышка лишь является подопытной для экспериментов своего отца.

Несмотря на шквал критики, Тепляковы продолжают воспитывать юных гениев в крошечной столичной квартире. Младшие братья и сестры Алисы также занимаются дома по ускоренной программе. Недавно стало известно, что семейство ждет пополнение: мама девочки Наталья беременна девятым ребенком.

Telegram-канал «НеМалахов» поделился секретами из жизни странной четы. Очевидцы рассказывают, что у Тепляковой уже заметен округлившийся живот. Женщину видели в одном из столичных ДК, когда Наталья записывала на кружок по раннему творческому развитию и аппликации своих старших детей.