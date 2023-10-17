Теплякова по-советски: как отец-тиран сделал из дочери гениальную пианистку

Семья Тепляковых вновь вернула в Россию моду на вундеркиндов. Зрители ток-шоу с удивлением смотрят за методами воспитания и поражаются способностям маленькой Алисы, которая смогла поступить в университет в том возрасте, когда ее ровесники еще ходят в начальную школу.

А ведь к выдающимся детям было приковано особое внимание и во времена СССР. И далеко не всех тех вундеркиндов можно назвать счастливчиками.

Достаточно вспомнить пример Полины Осетинской. В 1981 году шестилетней малышке рукоплескали все концертные залы. Она считалась гениальной пианисткой, настоящим виртуозом. Отец, киносценарист Олег Осетинский, с гордостью рассказывал, что обучает дочь по своей методике.

Спустя семь лет разразился невероятный скандал. Полина сбежала из семьи и рассказала репортерам о тирании своего родителя. Как выяснилось, Осетинский издевался над ней и требовал невозможного.

Впоследствии, уже став взрослой женщиной, пианистка написала книгу о своем детстве. И изложенные там факты просто ужасают. Осетинская вспоминала, как отец однажды наносил ей удары по рукам, пока она играла Шопена. Клавиши рояля в тот вечер покрылись следами ее крови.

Безупречной игры Полина добивалась изнуряющими репетициями, которые приводили к голодным обморокам. Только при поддержке школьных учителей и мамы она смогла избавиться от жестокой опеки отца. Никакого наказания за свои действия Осетинский, вовремя эмигрировавший в США, так и не понес.