Теплякова не единственная: в СССР была своя девочка-вундеркинд, которая прославилась на весь мир

Ольга Васильева — президент Российской академии образования. Многие знают ее как женщину незаурядную, умную и острую на язык. Но мало кто знает, что в СССР о девочке Оле ходила слава как о вундеркинде и ребенке с особыми способностями.

Сейчас при слове «вундеркинд» у всех россиян в голове возникает образ Алисы Тепляковой, но в советской и постсоветской истории такая Алиса была не одна. Это подтверждает даже ее отец Евгений.

Мужчина уверен, что вундеркинд — это вовсе не клеймо, а путевка в жизнь, И пример добившейся успеха во власти Васильевой должен вдохновлять детей жить не праздной жизнью, а посвящать себя учебе и упорному труду даже в ущерб игрушкам и «песочнице».