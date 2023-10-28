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Теплякова не единственная: в СССР была своя девочка-вундеркинд, которая прославилась на весь мир

28 октября 2023 14:00
Теплякова не единственная: в СССР была своя девочка-вундеркинд, которая прославилась на весь мир

Прославилась сверхинтеллектом не только Алиса.

Ольга Васильева — президент Российской академии образования. Многие знают ее как женщину незаурядную, умную и острую на язык. Но мало кто знает, что в СССР о девочке Оле ходила слава как о вундеркинде и ребенке с особыми способностями.

Сейчас при слове «вундеркинд» у всех россиян в голове возникает образ Алисы Тепляковой, но в советской и постсоветской истории такая Алиса была не одна. Это подтверждает даже ее отец Евгений.

Мужчина уверен, что вундеркинд — это вовсе не клеймо, а путевка в жизнь, И пример добившейся успеха во власти Васильевой должен вдохновлять детей жить не праздной жизнью, а посвящать себя учебе и упорному труду даже в ущерб игрушкам и «песочнице».

«Ольга Васильева пошла в пять лет в первый класс. В то время в СССР шли с семи. Она окончила десятилетку в 15 лет. Сейчас она президент Российской академии образования», — цитирует Теплякова портал News.

Фото: unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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