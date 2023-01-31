Теперь живут на одну пенсию: на что «Бурановские бабушки» потратили 25 миллионов

«Бурановские бабушки» покорили любителей музыки больше 10 лет назад, выступив на конкурсе «Евровидение». Эффектный номер сделал их международными звездами, а все свои гонорары участницы коллектива потратили на то, чтобы воплотить давнюю мечту.

Дело в том, что в их деревне Бураново во времена СССР большевики разрушили православный храм. И долгие годы артистки пытались восстановить его, на что и ушли все их гонорары. По подсчетам СМИ, строительство обошлось им в 25 миллионов рублей, только малую часть из которых составляли пожертвования прихожан.

«Главное сокровище я каждый день вижу из окна — наша церковь», — рассказывала одна из бабушек Галина Конева в беседе с журналистами.

Сейчас певицы в своей деревне ведут скромный образ жизни, к которому уже привыкли. Они выращивают овощи на своих огородах, заботятся о храме и лишь изредка выступают с концертами. В планах у них еще одно важное дело — построить приют для одиноких пенсионеров. И ради воплощения этой цели выходят на сцену.