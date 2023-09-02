Теперь зарабатывает на бездомных: так вот куда на самом деле пропал Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев уже целый год не появлялся на экранах, чем дал почву для самых разнообразных слухов. Подогревал сплетни Владимир Копылов, отец Жанны Фриске. По мнению мужчины, телеведущий проедает наследство покойной супруги, которое должно было достаться десятилетнему Платону.

Оказалось, все это время Дмитрий трудился не покладая рук, но не в кадре, а за ним. Шепелев занимался продюсированием телешоу, но в скором времени вернется к работе перед камерой. На одном из федеральных каналов появится новая передача под названием «В кругу друзей». В гости к ведущему будут приходить российские звезды со своими домашними любимцами.

Отдельная рубрика в шоу будет посвящена бездомным животным. Благодаря этому зрители смогут узнать, где можно найти питомцев, которые ищут новых хозяев. Программа обещает быть душевной и, без сомнения, понравится зрителям.