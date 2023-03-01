Теперь я стесняюсь: похудение на 100 кг обернулось для девушки неожиданной проблемой

Без врачебного вмешательства от нее не избавиться.

Завтрак американки, весившей более 180 кило, начинался с огромной булочки со сливочным сыром и сладким желе, с батончика мюсли или сырных крекеров. Обедала она «Биг Маком» с десертом, а ужин состоял из 3-4 тако с чипсами и мороженым. Как ей удалось сбросить более сотни килограммов и стать объектом для подражания?

Свою историю пользователь под ником Suzemaguze315 рассказала на форуме «Реддит». В ее жизни до решения похудеть кроме фастфуда было много газировки и мало движения. Вернуться в форму она решила при помощи гастрошунтирования, операции по уменьшению желудка, и выверенного рациона.

Сбросив 77 кило, девушка стала настоящим кумиром интернет-ресурса, где ее публикации собрали более 10 тысяч комментариев. Многие писали о том, что она вдохновила их начать новую жизнь. Кто-то нашел сходство на ее фотографиях после изменений с героинями русской классики.

«С такой роскошной прической ты излучаешь высококлассные флюиды классической русской литературы. Поздравляю с такой огромной переменой!» — написали в комментариях.

Радикальное преображение уготовило для девушки новое испытание. Кожа на теле сильно обвисла, о чем Suzemaguze315 тоже сообщила форумчанам.