Теперь вы можете увидеть, как сегодня выглядела бы Мадонна без пластики: жалкое зрелище

Мадонна последние годы известна не только своим творчеством, но и внешним видом. Дело в том, что она старательно пытается сохранить молодость и регулярно рассказывает о своих любимых косметических процедурах. При этом часть поклонников решила узнать, как бы выглядела прославленная артистка, если бы старела естественно.

Специально для этого энтузиасты взяли одно из старых фото Мадонны и испробовали на нем приложение по «состариванию» людей. Искусственный интеллект показал, что сегодня 64-летняя артистка была бы похожа на самую обычную бабушку со множеством морщин и с другими возрастными изменениями. При этом в ней бы совершенно не узнавалась та артистка, которую мы видим сегодня.

Как отметили пользователи Сети, благодаря эксперименту становится очевидно, как сильно певица изменила свою внешность. За прошедшие годы в ней не осталось практически ничего естественного, так что она кардинально отличается от себя в молодости.

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