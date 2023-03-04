Теперь все вопросы отпадают: посмотрите на маму Ирины Шейк и вздохните (фото)

Фанаты не скупятся на комплименты в ее адрес.

Прославленная модель Ирина Шейк нередко сталкивается с обвинениями со стороны публики. Многие уверены, что знаменитость посещает пластических хирургов и ее красота ненатуральна. Однако снимки знаменитости с ее матерью Ольгой Шайхлисламовой доказывают обратное.

Так, на редких семейных фотографиях можно увидеть, насколько сильно мать и дочь похожи друг на друга. Ольга отличается красотой, как и ее наследница, и сама могла бы работать моделью. А на архивных фотографиях, которыми Ирина несколько раз делилась в социальных сетях, молодая Ольга похожа на настоящую звезду Голливуда.

«Какая у вас красивая мама!», «Теперь понятно, в кого вы пошли», «Мама и сама могла сниматься для журналов», — писали впечатленные фанаты на странице Шейк.

Сейчас Ольга живет вместе с дочерью в США. Она помогает Ирине воспитывать дочь Лею, которой совсем скоро исполнится шесть лет.