Теперь все путают с Киркоровым: преображение Михайлова разочаровало поклонниц
Артист копирует коллегу.
Стас Михайлов всегда был галантным мужчиной, а теперь превратился «не пойми во что». Перемены во внешности знаменитости вызвали шок у поклонников.
В социальных сетях певец опубликовал свои новые снимки, сделанные во время гастролей. Музыкант отрастил волосы, начал ярко и молодежно одеваться. Например, для мини-фотосессии он выбрал одеяние голубого цвета.
Преображение звезды заставило фанаток разочарованно вздохнуть. Импозантного сердцееда и след простыл. Отныне на его месте лишь жалкая пародия на Филиппа Киркорова. Сейчас все путают артиста с поп-королем. Ходят слухи, что Михайлов, последовав примеру оскандалившегося коллеги, лег под нож пластического хирурга. Остается лишь надеяться, что исполнитель не решит стать блондином, как это сделал ранее экс-супруг Пугачевой.
«Не тот Стас, что был раньше. Стрижку нужно срочно сменить», «Ты был лучше всех. Потерял все свое очарование. Глаза грустные стали. Зачем уничтожил свое я?», «Модным хочет быть. Нам уже достаточно одного Киркорова», — возмущаются подписчики.