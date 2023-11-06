Теперь все путают с Киркоровым: преображение Михайлова разочаровало поклонниц

Стас Михайлов всегда был галантным мужчиной, а теперь превратился «не пойми во что». Перемены во внешности знаменитости вызвали шок у поклонников.

В социальных сетях певец опубликовал свои новые снимки, сделанные во время гастролей. Музыкант отрастил волосы, начал ярко и молодежно одеваться. Например, для мини-фотосессии он выбрал одеяние голубого цвета.

Преображение звезды заставило фанаток разочарованно вздохнуть. Импозантного сердцееда и след простыл. Отныне на его месте лишь жалкая пародия на Филиппа Киркорова. Сейчас все путают артиста с поп-королем. Ходят слухи, что Михайлов, последовав примеру оскандалившегося коллеги, лег под нож пластического хирурга. Остается лишь надеяться, что исполнитель не решит стать блондином, как это сделал ранее экс-супруг Пугачевой.