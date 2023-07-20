«Теперь все прекрасно»: вот за кого собралась замуж Слава, которая большую часть жизни ходила в любовницах

Певица Слава тяжело переживала расставание с 71-летним Анатолием Данилицким. Певица заявила, что навсегда поставила точку в отношениях с бизнесменом, которого когда-то увела из семьи. А теперь выяснилось, что знойная брюнетка собралась замуж.

Исполнительница простила возлюбленного за жесткое предательство, в котором еще не так давно его обвиняла. Данилицкий, вымаливая прощение у своей пассии, преподнес ей дорогой презент. И сердце Славы растаяло.

Артистка, которая большую часть жизни ходила в любовницах, призналась, что уже в 28-й раз получила от любимого Анатолия предложение руки и сердца. При этом уточнила, что и без штампа в паспорте никуда не денется от Данилицкого.

И теперь поклонники могут порадоваться за звезду, сумевшую отпустить былые обиды. После стольких страданий она вновь чувствует себя счастливой.