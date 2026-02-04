Совсем другая «Кесем-султан»: создатель «Черной любви» взялся за новую драму — приготовьте валидол

4 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век: Империя Кесем»

Сериал выйдет в 2026 году.

Турецкие сериалы вызывают бурю эмоций. В 2026 году на экраны выйдет очередное чудо под названием «Мастер Омюр». Проект обещает стать настоящим откровением для любителей глубоких и эмоциональных историй.

Сюжет

В центре истории женщина. Ее зовут Омюр. Ее жизнь далека от идеала. Она рано вышла замуж, родила детей от нелюбимого мужа. Казалось, что ее судьба обречена на однообразие и смирение. Но все меняется в день, когда ее муж таинственно исчезает, оставив после себя лишь груз ответственности и множество вопросов без ответов.

Прошло пятнадцать лет. Омюр стала мастером по ремонту помещений. Она стала сильной и независимой женщиной, единственной опорой для своих детей, свекрови и внука. Затем все резко меняется благодаря одной случайной встрече, которая запускает цепь событий, способных перевернуть все с ног на голову.

Почему нужно смотреть

В главной роли играет звезда турецкого кино, полюбившаяся зрителям по роли Кесем Султан в «Великолепном веке: Империя Кесем». Ее талант и харизма обещают сделать образ Омюр незабываемым и невероятно трогательным. К слову, именно ей первой предложили сценарий, что говорит о том, что роль написана специально для Ешилчай Нургюль.

Сценарий создан Чаглы Кызылелмом. Он является автором «Хорошего плохого доктора-2». Это гарантирует динамичное развитие событий, неожиданные повороты и глубокий психологизм.

За режиссерским креслом Хилал Сарал. Именно она создала такие хиты «Черная любовь», «Запретная любовь» и «Лейла». Словом, она умеет создавать атмосферу напряжения и эмоционального накала.

Ну и наконец, проект поднимает важные вопросы о роли женщины в обществе, о семейных ценностях, о борьбе за выживание и о надежде на лучшее будущее. Так что можно поставить галочку себе на просмотр.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век: Империя Кесем»
Камилла Булгакова
