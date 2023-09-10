Теперь в кино: неожиданный дебют Костомарова скоро представят россиянам

История Романа Костомарова достойна кинематографа. Спортсмен побывал на грани жизни и смерти, лишился рук и ног, но продолжает бороться и возвращается к активной жизни после долгой болезни. Так подумали и создатели документального фильма «Киборг», в котором снимется олимпиец.

Проект будет включать в себя три серии. Он расскажет не только о фигуристе, но и о других людях, которые живут с искусственными конечностями. Цель картины — рассказать больше о тех, кто столкнулся с подобными трудностями, о новых технологиях, которые помогают людям вести нормальную жизнь.

Герои поведают не только о физических проблемах, которые им пришлось преодолеть, но и о моральной адаптации.

Также в ходе съемок опытные «киборги» помогут людям, которые еще только привыкают жить с протезами. Документальный фильм можно будет увидеть на онлайн-платформе Premier.